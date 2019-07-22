ОБСЕ: Парламентские выборы в Украине в целом соответствовали международным стандартам

Выборы на Украине прошли прозрачно и соответствовали международным стандартам, которые предъявляются к процессу волеизъявления граждан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил специальный координатор ОБСЕ, Почетный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ, глава комитета парламента Финляндии по обороне Илкка Канерва.

"Голосование было прозрачным, а организация выборов была на хорошем уровне, - отметил он. - Подсчет голосов был также прозрачен".

По словам Канервы, избирательная компания была конкурентной, несмотря на ряд нарушений демократических процедур. К таковым спецкоординатор ОБСЕ, в частности, отнес использование административного ресурса, а также СМИ для достижения политического преимущества.

По результатам обработки 64,03% протоколов, партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" набирает 42,54% голосов.