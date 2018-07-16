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    Обрушился фасад здания, принадлежащего минюсту Армении, есть погибший и раненый

    Баку. 16 июля. REPORT.AZ/  Один человек погиб, другой в больнице в результате обрушения фасада здания в столице Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ. 

    В результате инцидента пострадали два человека — сотрудники ГНКО "Экспертный центр" Минюста Армении, они доставлены в медцентр "Эребуни".

    Один из пострадавших скончался в больнице, второй – находится там с тяжелой черепно-мозговой травмой.

    Спасатели оградили территорию обрушения.

    Здание, где произошел инцидент  нежилое, здесь находится ГНКО "Экспертный центр" Минюста Армении.

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