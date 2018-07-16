Обрушился фасад здания, принадлежащего минюсту Армении, есть погибший и раненый

Баку. 16 июля. REPORT.AZ/ Один человек погиб, другой в больнице в результате обрушения фасада здания в столице Армении, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

В результате инцидента пострадали два человека — сотрудники ГНКО "Экспертный центр" Минюста Армении, они доставлены в медцентр "Эребуни".

Один из пострадавших скончался в больнице, второй – находится там с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Спасатели оградили территорию обрушения.

Здание, где произошел инцидент нежилое, здесь находится ГНКО "Экспертный центр" Минюста Армении.