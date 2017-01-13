СМИ: Обострились отношения премьер-министра Армении с руководителем аппарата правительства

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Отношения между премьер-министром Армении Кареном Карапетяном и министром-руководителем аппарата правительства Давидом Арутюняном становятся напряженными.

Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жаманак".

Издание отмечает, что в ходе заседания правительства накануне К.Карапетян был явно напряжен, а отношения между ним и Д.Арутюняном стали очень натянутыми.

"Последний в близком окружении уже выразил недовольство в связи с тем, что больше не выдерживает давления со стороны премьер-министра", - пишет газета.

Отметим, ранее армянские СМИ писали, что президент Серж Саргсян в узком кругу выражал недовольство работой премьера и даже заявил, что назначение К.Карапетяна было одной из его больших ошибок.