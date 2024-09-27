На борту потерпевшего крушение вертолета могли находиться депутат и бизнесмен из Архангельска

На борту потерпевшего крушение вертолета Robinson 44 могли находиться депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

На борту потерпевшего крушение вертолета Robinson 44 могли находиться депутат городской думы Архангельска Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в органах власти региона.

Между тем, в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили о том, что полет вертолета Robinson не был согласован.

11.27

Обнаружены обломки вертолета Robinson 44, который пропал в Архангельской области. Оба человека, находившихся на борту погибли.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на экстренные службы.

Сообщается, что вертолет найден в пяти километрах от деревни Бычье в болотистой местности.