Обнародованы предварительные результаты выборов в Грузии

Центризбирком Грузии (ЦИК) обнародовал предварительные результаты проведенных вчера в стране парламентских выборов

Центризбирком Грузии (ЦИК) обнародовал предварительные результаты проведенных вчера в стране парламентских выборов.

Как передает местное бюро Report, согласно результатам, партия "Грузинская мечта" набирает 49,32%, "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" - 25,94%, партия "Европейская Грузия" - 3,77% голосов.

В ЦИК заявили, что для определения победителя парламентских выборов по всем одномандатным округам Тбилиси потребуется второй тур. Не исключено, что второй тур также пройдет в некоторых регионах Грузии.

Отметим, что на данный момент завершен подсчет голосов на 2 252 из 3 847 избирательных участков.