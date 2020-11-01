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Обнародованы предварительные результаты выборов в Грузии

Обнародованы предварительные результаты выборов в Грузии Центризбирком Грузии (ЦИК) обнародовал предварительные результаты проведенных вчера в стране парламентских выборов
В регионе
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1 ноября 2020 г. 09:16
Обнародованы предварительные результаты выборов в Грузии

Центризбирком Грузии (ЦИК) обнародовал предварительные результаты проведенных вчера в стране парламентских выборов.

Как передает местное бюро Report, согласно результатам, партия "Грузинская мечта" набирает 49,32%, "Единое национальное движение - объединенная оппозиция" - 25,94%, партия "Европейская Грузия" - 3,77% голосов.

В ЦИК заявили, что для определения победителя парламентских выборов по всем одномандатным округам Тбилиси потребуется второй тур. Не исключено, что второй тур также пройдет в некоторых регионах Грузии.

Отметим, что на данный момент завершен подсчет голосов на 2 252 из 3 847 избирательных участков.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda parlament seçkilərinin ilkin rəsmi nəticələri açıqlanıb

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