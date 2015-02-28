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    Обнародованы основные версии убийства Бориса Немцова

    Следственный комитет РФ: Преступление было тщательно спланировано

    Баку. 28 февраля. REPORT. Cледственный комитет России обнародовал основные версии убийства российского политика Бориса Немцова. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт комитета, на сегодняшний момент следствие рассматривает несколько версий: убийство как провокация для дестабилизации политической обстановки в стране, причиной могла стать и позиция Немцова  относительно расстрела журналистов редакции журнала "Charlie Hebdo" в Париже: "У следствия есть сведения о том, что Немцов получал угрозы в связи с его позицией относительно расстрела журналистов редакции журнала "Charlie Hebdo" в Париже. Кроме того, проверяется версия, связанная с внутриукраинскими событиями. Не секрет, что среди обеих конфликтующих сторон есть очень радикальные персонажи, не подчиняющиеся никаким властям. Но не исключены, конечно же, и версии, связанные с коммерческой деятельностью Немцова и личной неприязнью к нему", - говорится в заявлении официального представителя СК Владимира Маркина. 

    "То, что преступление было тщательно спланировано, не вызывает никаких сомнений. Очевидно, что организаторы и исполнители этого преступления были осведомлены о предполагаемом маршруте", - отмечается в заявлении. 

    В Москве поздно вечером в пятницу был убит известный политик Борис Немцов. Неизвестный четыре раза выстрелил в Б. Немцова. От полученных ранений политик скончался. 

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