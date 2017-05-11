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    Обнародованы гарантии Турции в связи с передачей США оружия террористической YPG

    Сообщалось, что выданное террористической PYD оружие не будет взято назад после борьбы против ИГИЛ

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ США дало Турции гарантии в связи с передачей оружия сирийскому крылу террористической РПК YPG.

    Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом сообщила посетившая США официальная делегация Турции.

    Направившейся в США делегации Турции еще раз сообщили, что выдаваемой YPG оружие дается только с целью борьбы с террористической группировкой ИГИЛ.

    США дала Турции следующие гарантии:

    1. Все выдаваемое YPG оружие будет пересчитано и зарегистрировано;

    2. Количество, важность оружия будет соответствовать операции. Оружие будет выдано в необходимом количестве. За их использованием будут наблюдать военные США;

    3. Если обнаружится, что выданное оружие используется в другом месте, снабжение оружием приостановится;

    4. По завершении операций в Ракке (город, объявленный ИГИЛ своей столицей - Report) все тяжелое оружие у YPG будет забрано;

    5. После освобождения Ракки представителей YPG в городе не останется.

    Отметим, что некоторое время назад представитель руководимой США коалиции против ИГИЛ Джон Дорриан заявил, что часть выдаваемых одному из крыльев террористической РПК PYD оружий находится в Сирии и после борьбы с ИГИЛ назад взято не будет.

    Напомним, что 16-17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит США с официальным визитом. В рамках визита ожидается обсуждение им с президентом США Дональдом Трампом снабжение оружием террористических YPG и PYD.

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