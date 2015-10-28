Обнародовано название группы, совершившей теракт в Анкаре

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Террористический акт на железнодорожном вокзале в Анкаре совершила ячейка ИГИЛ в Газиантепе.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, информацию об этом распространила прокуратура Анкары.

Согласно информации, они планировали проведение подобных акций по все Турции.

"Целью террористов было осуществление саботажа на выборах в парламент Турции 1 ноября, нарушение стабильности в стране, создание беспорядков. В зависимости от политической картины, в итоге выборов они хотели воспрепятствовать формированию правительства. Террористы намеревались отложить политическую кампанию путем создания препятствий проведению выборов", - говорится в сообщении.

Отметим, что в результате террористического акта на железнодорожном вокзале в Анкаре 10 октября погибли 102 человека, около 500 человек получили ранения.