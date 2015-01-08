​Обнародовано количество посетивших Стамбул в 2014 году азербайджанских туристов

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ В 2014 году Стамбул посетили 11 млн. 842 тыс. 983 туриста. Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявили в Управлении культуры и туризма Стамбула.

Отмечается, что согласно информации, полученной из аэропортов им. Ататюрка и Сабиха Гекчен, а также из морских портов Хайдарпаша, Пендик и Каракёй, по сравнению с 2013 годом численность туристов возросла на 13%.

Статистика посетивших Стамбул в 2014 году иностранных туристов следующая:

Германия - 10,2%, Иран - 5%, Россия - 5%, США - 4,5%, Великобритания - 4,2%, Франция - 4,2%, Италия - 3,9%, Ирак - 3%, Саудовская Аравия 2,7%, Голландия - 2,5%, Ливия - 2,2%, Украина - 2,2%, Азербайджан - 2%, Испания - 2%, Сирия - 1,9%, другие страны - 44,4%.