Обнародовано число погибших армянских военнослужащих за 9 месяцев этого года

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ За 9 месяцев текущего года в ВС Армении зарегистрировано 39 инцидентов, в результате которых погибли 54 военнослужащих. За тот же период прошлого года было зарегистрировано 37 летальных случаев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного Ванадзорским офисом Хельсинской гражданской ассамблеи, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Согласно результатам исследования, из 54 военнослужащих ВС Армении 24 погибли на оккупированных Арменией территориях Азербайджана - Нагорном Карабахе.

За указанный период 5 армянских военнослужащих покончили жизнь самоубийством.