Обнародовано число граждан Грузии, депортированных из других стран в этом году

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ В этом году из разных стран выдворили 3645 граждан Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в статистических данных министерства внутренних дел этой страны.

Согласно информации МВД, больше всего граждан Грузии было депортировано из Турции, в частности - 1651 лицо. Далее лидирует Израиль, откуда было депортировано 413 граждан.

395 граждан были высланы из Германии. Число людей, депортированных из России, составляет 228, Франция - 147, Швеция - 109, Италия - 77, Швейцария - 77, Австрия - 60, Бельгия - 60, Испания - 59, Польша - 57, Греция - 56, Нидерланды - 53, Украина - 30, Дания - 28, из Финляндии - 21, Норвегии - 18, из Беларуси - 16, из Великобритании - 15, из Исландии - 10, из США - 10, из Канады - 8, из Кипра - 8, из Литвы - семь, Венгрия - шесть, Люксембург - пять, Азербайджан - один, Болгария - один, Ирландия - один, Латвия - один, Малайзия - один, Мексика - один, Чехия - один.