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    Обнародовано число азербайджаноязычных школ Грузии

    © Report

    Тбилиси. 17 сентября. REPORT.AZ/ "В Грузии действуют 80 азербайджаноязычных общественных школ". 

    Об этом в ответ на запрос местного бюро Report заявили в Центре информационной системы управления образованием министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии. 

    В информации отмечается, что в конце 2017/2018 учебного года число обучающихся в азербайджаноязычных школах детей составляло 15 150 человек.  

    Кроме того, отмечается, что в 38 общественных школах страны действует азербайджанский сектор, где в прошлом году обучались 9 852 учащихся. Кроме того, двум частным школам предоставлено право открыть азербайджанский сектор. 

    Количество детей, обучающихся в азербайджанском секторе общественных школ и азербайджаноязычных школах в 2018/2019 учебном году, пока неизвестно. 

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