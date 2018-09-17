Обнародовано число азербайджаноязычных школ Грузии

© Report https://report.az/storage/news/4df765af3018c45d049d2658de39f6ee/169a8335-bb05-4e9a-991f-d1f60a1872fc_292.jpg

Тбилиси. 17 сентября. REPORT.AZ/ "В Грузии действуют 80 азербайджаноязычных общественных школ".

Об этом в ответ на запрос местного бюро Report заявили в Центре информационной системы управления образованием министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии.

В информации отмечается, что в конце 2017/2018 учебного года число обучающихся в азербайджаноязычных школах детей составляло 15 150 человек.

Кроме того, отмечается, что в 38 общественных школах страны действует азербайджанский сектор, где в прошлом году обучались 9 852 учащихся. Кроме того, двум частным школам предоставлено право открыть азербайджанский сектор.

Количество детей, обучающихся в азербайджанском секторе общественных школ и азербайджаноязычных школах в 2018/2019 учебном году, пока неизвестно.