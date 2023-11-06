Обнародована повестка дня саммита ОЭС в Ташкенте

В рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится 8-9 ноября в Ташкенте, будут обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудн

В рамках 16-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который состоится 8-9 ноября в Ташкенте, будут обсуждены вопросы дальнейшего расширения торгово-экономического, инвестиционного, транспортно-коммуникационного и гуманитарного сотрудничества в рамках организации.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

Лидеры стран-участниц ОЭС также обсудят совершенствование деятельности организации.

В мероприятии, которое пройдет под председательством президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, ожидается участие глав государств и правительств Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, Таджикистана, Туркменистана и Турции.

В рамках программы саммита Мирзиёев проведет ряд двусторонних встреч.

ОЭС основана в 1985 году с постоянно действующим секретариатом в городе Тегеране.