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    Обнародована зарплата, которую будет получать Михаил Саакашвили в Украине

    Зарплата установлена в соответствии с решением Кабмина Украины от 14 февраля 2015 года

    Баку. 12 июня. REPORT.AZ/ Новый губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили, согласно штатному расписанию, будет получать ежемесячно 5644 гривен, или же 267 долларов в соответствии с текущим курсом валют. 

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом, отвечая на запрос украинского политолога Глеба Каневского, заявили из соответствующей структуры Одесской области. Зарплата установлена в соответствии с решением Кабмина Украины от 14 февраля 2015 года. 

    Отметим, что по указу президента Украины Петра Порошенко, 30 мая этого года бывший президент Грузии Михаил Саакашвили был назначен губернатором Одесской области.

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