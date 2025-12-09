Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Объем транспортных перевозок в Казахстане вырос на 20,7%

    В регионе
    • 09 декабря, 2025
    • 10:15
    Объем транспортных перевозок в Казахстане за 10 месяцев 2025 года вырос на 20,7%, до 29,4 млн тонн.

    Как сообщает со ссылкой на министерство транспорта, об этом на заседании Правительства сообщил глава транспортного ведомства Нурлан Сауранбаев.

    Он отметил, что на сегодня транспортная отрасль стала одним из драйверов роста экономики.

    "Инвестиции в основной капитал увеличились на 18,4 %. А объем транзитных грузов достиг 29,4 млн. тонн, уровень роста составляет 5%", - добавил Сауранбаев.

    Он добавил, что грузовые перевозки железнодорожным транспортом демонстрирует рост. Объем перевозок грузов за 10 месяцев текущего года составил 380,3 млн. тонн, что на 7,9% превышает показатель 10 месяцев прошлого года.

    "Инициативы по цифровизации отрасли, такие как Digital Trade Coridor, направлены на увеличение транзитного грузопотока. Электронное декларирование и оказание услуг через Единое окно способствуют устранению барьеров и повышению доверия международных перевозчиков", - отметил министр.

    Казахстан Нурлан Сауранбаев грузоперевозки железные дороги Минтранс транзитные грузы
