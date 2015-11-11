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    Обед президентов Ирана и Франции отменен из-за вина

    Иранская сторона попросила включить в меню блюда, приготовленные из мяса халал и не подавать вино

    Баку. 11 ноября. REPORT.AZ/ Предусмотренный в Елисейском дворце обед по случаю визита президента Ирана Хасана Рухани во Францию отменен.

    Как сообщает Report со ссылкой на французскую радиостанцию "RTL", иранская сторона попросила включить в меню блюда, приготовленные из мяса "халал" и не подавать вино.

    Французская сторона не удовлетворила просьбу Ирана и по этой причине обед президентов двух стран Франсуа Олланда и Хасана Рухани в Елисейском дворце пришлось отменить.

    Отметим, что вчера начался визит президента Ирана во Францию, Италию и Ватикан.

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