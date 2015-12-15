Обама пригласил премьера Грузии в США на ядерный саммит

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Барак Обама пригласил премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в Вашингтон на саммит ядерной безопасности, который пройдет 31 марта — 1 апреля 2016 года, сообщила пресс-служба грузинского правительства, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

Американский президент отмечает, что в рамках мероприятия будет проведен свободный и открытый диалог в связи с теми мерами, которые возможно принять для утверждения глобальной ядерной безопасности.

"Надеюсь, что присоединитесь к работе для достижения этой важной цели. Кроме этого, я рассмотрю вопрос дополнительных обязательств, о которых США заявит на саммите 2016 года. Грузия ясно проявила свою поддержку ядерной безопасности…" — сказано в письме Обамы.

Гарибашвили уже встречался с Обамой в феврале прошлого года. Тогда грузинский премьер пребывал в Белом доме в качестве гостя вице-президента Байдена. Встреча с Обамой была незапланированной.