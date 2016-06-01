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    Объем иностранных инвестиций в Армении сократился в 35 раз

    Армянские СМИ: Такого спада иностранных инвестиций не было в стране, пожалуй, никогда

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ По сравнению с аналогичным периодом прошлого года иностранные инвестиции в Армении сократились в 35 раз. 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в информации Национальной статистической службы. 

    Согласно информации, в 2016 году зафиксировано инвестиций на 1.7 млрд. драмов (1 доллар 477,55 драммов) вместо прошлогодних 60.1 млрд.

    Как пишут армянские СМИ, такого, мягко говоря, спада иностранных инвестиций не было, пожалуй, никогда: "Общий объем частных трансфертов за апрель составил всего 50.2 млрд. драмов вместо 54.4 млрд. за прошлый год. Что касается оттока трансфертов, в апреле этого года из Армении вытекло 36.1 млрд. в случае, когда в том же месяце 2015-го этот показатель составил 28 млрд. Чистый приток частных трансфертов, отмечает "АЖ", в апреле составил 18.6 млрд. драмов".

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