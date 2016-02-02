​Объем денежных переводов из России в Армению снизился

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Объем денежных переводов (трансфертов) из России в Армению на имя физических лиц в некоммерческих целях за 2015 год, снизились на 36% или на 518,29 млн. долларов США, составив около 915,9 млн. долларов. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится на сайте Центрального банка Армении.

Несмотря на значительное сокращение денежных переводов из России, их доля в совокупном объеме переводов в Армении остается превалирующей среди других стран. Доля российских трансфертов в совокупном объеме частных переводов за отчетный период составила около 75,8%.

В целом, объем денежных переводов, поступивших в страну за 2015 год, сократился на 30% или на 520 млн. долларов, составив 1 728,5 млн. долларов.

Согласно данным ЦБ Армении, отток средств из этой страны в Россию за 2015 год вырос на 0,6% и составил 204,57 млн. долларов. По данным ЦБ, поступающие в Армению из России денежные переводы сокращаются уже второй год.