О'Брайен: США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с РФ

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.

Как передает Report , об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, он приветствовал "храбрые шаги", которые делает премьер-министр Армении Никол Пашинян и которые заключаются в "разрыве с Россией".

"Значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России. Так что мы (американские власти - ред.) создаем условия для того, чтобы это произошло", - признал О'Брайен.