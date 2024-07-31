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О'Брайен: США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с РФ

О'Брайен: США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с РФ Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.
В регионе
31 июля 2024 г. 00:39
О'Брайен: США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с РФ

Соединенные Штаты работают над тем, чтобы попытаться создать условия для отказа Армении от традиционно прочных отношений с Россией.

Как передает Report, об этом сообщил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

Выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса, он приветствовал "храбрые шаги", которые делает премьер-министр Армении Никол Пашинян и которые заключаются в "разрыве с Россией".

"Значительная часть населения Армении хочет дистанцироваться от России. Так что мы (американские власти - ред.) создаем условия для того, чтобы это произошло", - признал О'Брайен.

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