    Нуман Куртулмуш: ООН утратила способность останавливать войны

    ООН утратила способность останавливать конфликты и войны.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Нуман Куртулмуш.

    "Мы живем в эпоху, когда существуют все институты, в которых нуждается человечество. Но при этом мы оказываемся в такой ситуации, что почти ни один из них не работает. К примеру, если говорить откровенно, какую пользу принесла ООН - одна из самых представительных структур человечества? Можем ли мы увидеть, что ООН в последнее время смогла положить конец какому-либо конфликту, какой-либо войне? К сожалению, ООН превратилась в международную организацию, которой управляют и которую направляют так, как этого хотят находящиеся у власти", - добавил он.

    В качестве примера неэффективности международных институтов он привел продолжающееся до сих пор нападение Израиля на Газу, а также войну, начавшуюся с нападения американских и израильских войск на Иран и впоследствии расширенную Тегераном на другие страны региона.

    "Да, в мире есть институты, но они уже не функционируют. Исчезли и правила. Причем исчезли не только правила - фактически выведена из строя и уничтожена почти вся терминология международных отношений. Глобальная система находится в состоянии полного краха. Очевидно, что для спасения этой системы нам необходимы чрезвычайные усилия", - заключил Куртулмуш.

    Numan Kurtulmuş: BMT müharibələri dayandırmaq qabiliyyətini itirib

