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Нуман Куртулмуш: Должна быть создана новая, современная Конституция Турции

Нуман Куртулмуш: Должна быть создана новая, современная Конституция Турции Нуман Куртулмуш: Должна быть создана новая, современная Конституция Турции
В регионе
15 июля 2025 г. 16:53
Нуман Куртулмуш: Должна быть создана новая, современная Конституция Турции

Создание новой, современной Конституции — одна из важнейших задач, стоящих перед парламентом Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш на мероприятии "Имя победы — Турция" по случаю Дня демократии и национального единства.

Куртулмуш подчеркнул, что необходимость в новой Конституции — один из важнейших выводов, сделанных из трагических событий 2016 года.

"Мы должны создать такую Конституцию, при которой ни у кого, вне зависимости от занимаемой должности, даже не возникнет мысли о попытке переворота. Турция будет двигаться вперед. Мы продолжим хранить великое наследие, оставленное нам шехидами 15 июля. Новая Конституция необходима для укрепления демократии, мира и братства в нашей стране", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Numan Kurtulmuş: Türkiyənin yeni, çağdaş Konstitusiyası yaradılmalıdır

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