Нуман Куртулмуш: Должна быть создана новая, современная Конституция Турции

Нуман Куртулмуш: Должна быть создана новая, современная Конституция Турции

Создание новой, современной Конституции — одна из важнейших задач, стоящих перед парламентом Турции.

Как сообщает корреспондент Report из Анкары, об этом заявил председатель парламента Турции Нуман Куртулмуш на мероприятии "Имя победы — Турция" по случаю Дня демократии и национального единства.

Куртулмуш подчеркнул, что необходимость в новой Конституции — один из важнейших выводов, сделанных из трагических событий 2016 года.

"Мы должны создать такую Конституцию, при которой ни у кого, вне зависимости от занимаемой должности, даже не возникнет мысли о попытке переворота. Турция будет двигаться вперед. Мы продолжим хранить великое наследие, оставленное нам шехидами 15 июля. Новая Конституция необходима для укрепления демократии, мира и братства в нашей стране", - сказал он.