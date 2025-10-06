Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    НС Армении отклонили проект заявления оппозиции о национальном кризисе

    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 14:08
    НС Армении отклонили проект заявления оппозиции о национальном кризисе

    Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания (НС) Армении дала отрицательное заключение заявлению "О национальном кризисе и провале управления", представленному оппозиционной фракцией "Честь имею".

    Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ.

    Содокладчик от правящей партии "Гражданский договор" Арусяк Джулхакян отметила, что в ходе прошедших в 2021 году выборов парламентская оппозиция не получила и 10% голосов. Дальнейшая деятельность оппозиции показала, что народ продолжает поддерживать власти и не поддерживает ее оппонентов.

    "Это обсуждение чрезвычайно преждевременно. Давайте подождем, консолидируйте народ. Если вам это удастся до парламентских выборов, давайте обсудим. Если нет, то выборы - это законный инструментарий, благодаря которому в демократических странах сменяются власти", - сказала она.

    По ее словам, данное заявление, так и процесс импичмента правительству преждевременны.

    Армения Национальное собрание импичмент оппозиция
    Ermənistan parlamenti müxalifətin milli böhran haqqında bəyanatının layihəsini rədd edib

    Последние новости

    14:42

    Политолог: Для Казахстана важно обсуждение в рамках ОТГ вопросов экономики и безопасности

    В регионе
    14:33

    В Британии скончалась известная писательница

    Другие страны
    14:32

    Женская сборная России по волейболу стала победителем III Игр СНГ

    Командные
    14:30

    ING пересмотрела прогноз по инфляции в Азербайджане на 2025-2026гг.

    Финансы
    14:23

    Кибератаки на госучреждения Азербайджана в сентябре сократились на 44%

    ИКТ
    14:22

    Азербайджан сократил расходы на импорт продукции горнодобывающей промышленности из Турции

    Бизнес
    14:20

    В бакинском суде представлены документы о ракетных ударах ВС Армении по Гяндже

    Происшествия
    14:19

    Багаи: Иран не намерен возобновлять переговоры по ядерной программе

    В регионе
    14:16

    ING видит потенциал для восстановления экономического роста в Азербайджане до 2,5-3% в 2026 году

    Финансы
    Лента новостей