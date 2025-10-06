НС Армении отклонили проект заявления оппозиции о национальном кризисе

Комиссия по государственно-правовым вопросам Национального собрания (НС) Армении дала отрицательное заключение заявлению "О национальном кризисе и провале управления", представленному оппозиционной фракцией "Честь имею".

Как передает Report, об этом сообщили армянские СМИ.

Содокладчик от правящей партии "Гражданский договор" Арусяк Джулхакян отметила, что в ходе прошедших в 2021 году выборов парламентская оппозиция не получила и 10% голосов. Дальнейшая деятельность оппозиции показала, что народ продолжает поддерживать власти и не поддерживает ее оппонентов.

"Это обсуждение чрезвычайно преждевременно. Давайте подождем, консолидируйте народ. Если вам это удастся до парламентских выборов, давайте обсудим. Если нет, то выборы - это законный инструментарий, благодаря которому в демократических странах сменяются власти", - сказала она.

По ее словам, данное заявление, так и процесс импичмента правительству преждевременны.