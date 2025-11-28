НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисами
В регионе
- 28 ноября, 2025
- 15:47
Национальное собрание (НС) Армении ратифицировал соглашение об участии страны в операциях ЕС по кризисному управлению.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
За ратификацию документа проголосовали 55 депутатов, 24 воздержались.
Замглавы МИД Армении Ваган Костанян отметил, что в рамках соглашения страна будет "не только потребителем безопасности", но и участником мероприятий, которые реализуют европейские партнеры.
По его словам, в рамках документа действуют 20 миссий, мандаты которых определяются либо Совбезом ООН, либо приглашающей стороной.
Костанян добавил, что финансовые средства для участия пока не заложены в бюджет. При необходимости будет использован резервный фонд правительства.
Последние новости
16:21
Управлению государственного заповедника города Шуша даны новые полномочияИнфраструктура
16:18
Экспортные доходы "Азерпамбыг" снизились на 33%АПК
16:08
Помощник президента Азербайджана встретился с представителями НАТО в БрюсселеВнешняя политика
16:05
ЭКОВАС сообщило о приостановлении членства Гвинеи-Бисау в объединенииДругие страны
16:03
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования председателю КНР Си ЦзиньпинуВнешняя политика
15:58
Фото
İRİA подписало Меморандум о взаимопонимании с Технопарком Astana HubИКТ
15:50
Фото
Новая постановка Азербайджанского Академического музтеатра "Ты - король" сравнима с лучшими мюзиклами БродвеяДругие
15:47
НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисамиВ регионе
15:46