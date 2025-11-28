НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисами

Национальное собрание (НС) Армении ратифицировал соглашение об участии страны в операциях ЕС по кризисному управлению.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

За ратификацию документа проголосовали 55 депутатов, 24 воздержались.

Замглавы МИД Армении Ваган Костанян отметил, что в рамках соглашения страна будет "не только потребителем безопасности", но и участником мероприятий, которые реализуют европейские партнеры.

По его словам, в рамках документа действуют 20 миссий, мандаты которых определяются либо Совбезом ООН, либо приглашающей стороной.

Костанян добавил, что финансовые средства для участия пока не заложены в бюджет. При необходимости будет использован резервный фонд правительства.