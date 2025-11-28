Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисами

    В регионе
    • 28 ноября, 2025
    • 15:47
    НС Армении одобрил соглашение об участии в операциях ЕС по управлению кризисами

    Национальное собрание (НС) Армении ратифицировал соглашение об участии страны в операциях ЕС по кризисному управлению.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    За ратификацию документа проголосовали 55 депутатов, 24 воздержались.

    Замглавы МИД Армении Ваган Костанян отметил, что в рамках соглашения страна будет "не только потребителем безопасности", но и участником мероприятий, которые реализуют европейские партнеры.

    По его словам, в рамках документа действуют 20 миссий, мандаты которых определяются либо Совбезом ООН, либо приглашающей стороной.

    Костанян добавил, что финансовые средства для участия пока не заложены в бюджет. При необходимости будет использован резервный фонд правительства.

