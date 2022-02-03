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Новым оператором железной дороги с Азербайджаном станет "дочка" РЖД

Новым оператором железной дороги с Азербайджаном станет "дочка" РЖД Новым оператором железной дороги с Азербайджаном - Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз будет "дочка "Российских железных дорог" - "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД).
В регионе
3 февраля 2022 г. 11:47
Новым оператором железной дороги с Азербайджаном станет дочка РЖД

Новым оператором железной дороги с Азербайджаном - Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз будет "дочка "Российских железных дорог" - "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил вице-премьер Армении Мгер Григорян на заседании правительства.

"У нас будут регулярные двусторонние контакты в связи с восстановлением железной дороги, потому что оператором инфраструктуры является ЮКЖД. Мы считаем правильным, чтобы наше сотрудничество с оператором было тесным, чтобы железные дороги начали эксплуатироваться сразу после строительства. РЖД является одной из самых серьезных организаций мира в данной сфере", - отметил он.

Премьер также отметил, что Ереван и Баку очень близки к разблокировке железнодорожных коммуникаций региона.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о том, что на встрече в Брюсселе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в декабре прошлого года достигнута договоренность о строительстве железной дороги из Азербайджана в Нахчыванскую автономную республику. Речь идет о строительстве железной дороги Ерасх - Джульфа - Ордубад - Мегри - Горадиз.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Ermənistan dəmiryolu əlaqəsinin yeni operatoru “Rusiya Dəmir Yolları” olacaq
Версия на английском языке Armenian PM: Russian Railways to operate railroad to Azerbaijan

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