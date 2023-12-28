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Новый турецкий ударный беспилотник ANKA-3 совершил первый полет

Новый турецкий ударный беспилотник ANKA-3 совершил первый полет Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат ANKA-3 успешно совершил первый полет.
В регионе
28 декабря 2023 г. 18:52
Новый турецкий ударный беспилотник ANKA-3 совершил первый полет

Новый турецкий ударный беспилотный летательный аппарат ANKA-3 успешно совершил первый полет.

Как сообщает Report, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган написал в соцсети "X".

Турецкий лидер выразил надежду, что беспилотник укрепит обороноспособность страны благодаря своим передовым технологиям, дизайну и характеристикам.

ANKA-3 создан по схеме "летающее крыло" с использованием стелс-технологий, что делает его малозаметным для радиолокационных станций.

Беспилотник оснащен турбореактивным двигателем, максимальная высота его полета составляет 12 км, а время пребывания в воздухе - 10 часов. Дрон может перевозить 1 200 кг полезного груза и развивать скорость свыше 800 км/ч.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyənin yeni hücum pilotsuz təyyarəsi ANKA-3 ilk uçuşunu həyata keçirib

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