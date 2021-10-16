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Новый спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу посетит Грузию

Новый спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу посетит Грузию Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, который недавно занял эту должность, впервые посетит Грузию 19-20 октября.
В регионе
16 октября 2021 г. 03:13
Новый спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу посетит Грузию
Хавьер Коломина

Спецпредставитель генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина, который недавно занял эту должность, впервые посетит Грузию 19-20 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в пятницу сообщили в пресс-службе парламента Грузии по итогам переговоров членов парламентского комитета по интеграции с Европой в Брюсселе.

"Председатель комитета по интеграции с Европой Мака Бочоришвили и первый заместитель председателя комитета Леван Карумидзе в рамках визита в Брюссель провели встречу с новым спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной... Следует отметить, что Хавьер Коломина в должности спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии посетит Грузию с первым визитом 19-20 октября", - говорится в сообщении.

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