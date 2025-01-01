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Новый раунд переговоров между Ираном и "евротройкой" пройдет 13 января

Новый раунд переговоров между Ираном и "евротройкой" пройдет 13 января Новый раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) состоится 13 января в Женеве.
В регионе
1 января 2025 г. 14:18
Новый раунд переговоров между Ираном и евротройкой пройдет 13 января

Новый раунд переговоров между Ираном и странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) состоится 13 января в Женеве.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

По его словам, которые приводит телеканал SNN, то, что сейчас проходит между европейскими странами и Ираном, нельзя назвать полноценными переговорами, "это, скорее, консультации".

Подробностей о том, кто будет в составе иранской делегации в Женеве, дипломат не привел.

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Версия на азербайджанском языке İran və "Avropa üçlüyü" arasında danışıqların yeni raundu keçiriləcək

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