Новый президент Ирана о ядерной сделке

Новое правительство Ирана будет поддерживать ядерную сделку, если другие участники соглашения полностью выполнят свои обязательства.

Новое правительство Ирана будет поддерживать ядерную сделку, если другие участники соглашения полностью выполнят свои обязательства.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил избранный иранский президент Эбрахим Раиси на первой пресс-конференции после голосования.

"Наш призыв состоит в том, что вы должны выполнить свои условия по соглашению, и тогда мы выполним свои", - сказал он, отвечая на вопрос о важности ядерной сделки для нового правительства. "Наша политика не начинается с ядерной сделки и не ограничивается ею", - добавил избранный президент. По словам Раиси, "Иран не будет вести переговоры по ядерной сделке, если они не обеспечат интересы страны".

Президент подчеркнул, что Иран призывает США вернуться к исполнению своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). "Американцы нарушили договоренности и вышли из СВПД, - указал президент. - Европейцы не выполняют свои обязательства [по СВПД]. США должны выполнять свои обязательства, а европейцы не должны уступать американскому нажиму".

В Вене с апреля ведутся очные переговоры Ирана и международной "пятерки" (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) с целью восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде.