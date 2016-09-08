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    Новый премьер-министр Армении будет назначен в десятидневный срок

    Новый Кабинет министров формируется в двадцатидневный срок после назначения премьер-министра

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Новый премьер-министр Армении будет назначен в течение 10 дней.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, согласно 55-ой статье Конституции Армении, президент Армении назначает премьер-министра в десятидневный срок после принятия отставки Правительства. Новый Кабинет министров формируется в двадцатидневный срок после назначения премьер-министра.

    Напомним, Овик Абрамян объявил об отставке 8 сентября. Он занимал должность премьер-министра Армении с 13 апреля 2014 года. 

    По информации армянских СМИ, новым премьер-министром будет назначен вице-президент "Газпромбанк" Карен Карапетян. 

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