Новый посол Израиля в Казахстане нацелен на углубление отношений двух стран

Экс-заместитель посла Израиля в Азербайджане прибыл в Казахстан в качестве новоназначенного главы дипмиссии

Как передает Report, об этом сообщило посольство Израиля в Казахстане на своей странице в соцсети "Х".

"Мы рады приветствовать в Казахстане нового посла Государства Израиль - Йоава Бистрицкого. Посол Бистрицкий выражает надежду, что впереди нас ждут новые инициативы, которые принесут пользу нашим народам и откроют новые возможности для сотрудничества", - сообщает посольство.

Отметим, что ранее новоназначенный посол Бистрицкий был заместителем посла Израиля в Азербайджане.