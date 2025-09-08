Новый посол Израиля в Казахстане нацелен на углубление отношений двух стран
- 08 сентября, 2025
- 10:35
Экс-заместитель посла Израиля в Азербайджане прибыл в Казахстан в качестве новоназначенного главы дипмиссии
Как передает Report, об этом сообщило посольство Израиля в Казахстане на своей странице в соцсети "Х".
"Мы рады приветствовать в Казахстане нового посла Государства Израиль - Йоава Бистрицкого. Посол Бистрицкий выражает надежду, что впереди нас ждут новые инициативы, которые принесут пользу нашим народам и откроют новые возможности для сотрудничества", - сообщает посольство.
Отметим, что ранее новоназначенный посол Бистрицкий был заместителем посла Израиля в Азербайджане.
🇮🇱🇰🇿@YoavBistritsky— Израиль в Казахстане (@IsraelinKZ) September 8, 2025
Израиль Мемлекетінің Қазақстан Республикасындағы жаңа Елшісі — Йоав Бистрицкийді қуана қарсы аламыз.
Елші Бистрицкий алдағы уақытта халықтарымызға пайда әкелетін және ынтымақтастық үшін жаңа мүмкіндіктер ашатын жаңа бастамаларға үміт артатынын білдіреді. pic.twitter.com/apicmkqTfk