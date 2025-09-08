российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    В регионе
    Новый посол Израиля в Казахстане нацелен на углубление отношений двух стран

    Экс-заместитель посла Израиля в Азербайджане прибыл в Казахстан в качестве новоназначенного главы дипмиссии

    Как передает Report, об этом сообщило посольство Израиля в Казахстане на своей странице в соцсети "Х".

    "Мы рады приветствовать в Казахстане нового посла Государства Израиль - Йоава Бистрицкого. Посол Бистрицкий выражает надежду, что впереди нас ждут новые инициативы, которые принесут пользу нашим народам и откроют новые возможности для сотрудничества", - сообщает посольство.

    Отметим, что ранее новоназначенный посол Бистрицкий был заместителем посла Израиля в Азербайджане.

    Yeni səfir İsraillə Qazaxıstan arasında münasibətlərin dərinləşməsinə ümid edir

