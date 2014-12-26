Гарибашвили: Новый этап реформ начнется в Грузии

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Новый этап реформ планируется начать в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги года.

"У нас запланированы коренные реформы по наиважнейшим направлениям. Как мы уже заявляли, мы собираемся реформировать министерство внутренних дел, прокуратуру и министерство по исполнению наказаний. Проведением этих реформ мы получим системные изменения, что крайне важно для государства и усиления нашей страны", — заявил Гарибашвили.

По его словам, планируются институциональные изменения, в осуществлении которых будет участвовать представители парламента, правительства и неправительственного сектора.

Что касается МВД, планируется выделение из этого министерства органов госбезопасности.