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    Гарибашвили: Новый этап реформ начнется в Грузии

    Планируется реформировать министерство внутренних дел, прокуратуру и министерство по исполнению наказаний

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Новый этап реформ планируется начать в Грузии. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги года.

    "У нас запланированы коренные реформы по наиважнейшим направлениям. Как мы уже заявляли, мы собираемся реформировать министерство внутренних дел, прокуратуру и министерство по исполнению наказаний. Проведением этих реформ мы получим системные изменения, что крайне важно для государства и усиления нашей страны", — заявил Гарибашвили.

    По его словам, планируются институциональные изменения, в осуществлении которых будет участвовать представители парламента, правительства и неправительственного сектора.

    Что касается МВД, планируется выделение из этого министерства органов госбезопасности.

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