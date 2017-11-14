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    Новое ведомство в Грузии будет заниматься расследованием преступлений сотрудников силовых cтруктур

    Главу нового следственного органа должен выбирать парламент Грузии, который будет подотчетен ему

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ Министерство юстиции Грузии завершает работу над проектом нового следственного органа и вскоре представит правительству на рассмотрение соответствующий законопроект.

    Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявила глава министерства Тея Цулукиани.

    По ее словам, новое ведомство займется расследованием преступлений, предположительно совершенных в силовых ведомствах в отношении граждан, в частности, пыток, угрозе насилия для дачи или смены показания.

    Согласно проекту, главу нового следственного органа должен выбирать парламент Грузии, который будет подотчетен ему.

    Т. Цулукиани выразила надежду, что к консультациям подключится новый глава МВД Георгий Гахария и работа над проектом скоро завершится.

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