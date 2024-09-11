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Норвегия намерена снять оружейное эмбарго против Турции

Норвегия намерена снять оружейное эмбарго против Турции Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о намерении страны снять оружейное эмбарго против Турции, действующее с 2019 года.
В регионе
11 сентября 2024 г. 15:42
Норвегия намерена снять оружейное эмбарго против Турции

Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил о намерении страны снять действующее с 2019 года оружейное эмбарго против Турции.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Турции Онджу Кечели на своей странице в соцсети "Х".

По его словам, норвежский министр сообщил об этом решении в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Хаканом Фиданом.

"Министр Фидан в свою очередь выразил удовлетворение данным решением и подчеркнул, что подобные ограничительные меры не соответствуют духу партнерства", - отметил Кечели.

Норвегия ввела ограничения на экспорт продукции оборонной промышленности в Турцию в 2019 году после начала военной антитеррористической операции ВС Турции на севере Сирии. Операция "Источник мира" была организована против террористической организации YPG (боевое крыло PKK) в частности с целью устранить угрозу на южных границах страны.

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