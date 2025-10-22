Никол Пашинян: Судьбы стран Южного Кавказа в определенной степени взаимосвязаны
В регионе
- 22 октября, 2025
- 11:48
Судьбы стран Южного Кавказа в определенной степени связаны друг с другом.
Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках V Тбилисского форума Шелкового пути.
Он отметил, что страны Южного Кавказа могут получить большую выгоду, действуя вместе.
"История показала, что когда мы не действуем вместе, мы можем только нести потери, вплоть до потери государственности. Это мое личное мнение. Необходимо видеть и понимать Южный Кавказ в более широком контексте. История также показывает, что, несмотря на длительные конфликты и вражду, в нашей ситуации, то есть Армении и Азербайджана, судьбы стран Южного Кавказа в определенной степени связаны друг с другом", - добавил Пашинян.
