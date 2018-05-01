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    Никол Пашинян: Россия останется стратегическим союзником Армении

    Россия останется стратегическим союзником Армении
    © Sputnik

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Россия и Армения останутся стратегическими союзниками.

    Как передает Report со ссылкой на российские, об этом заявил лидер оппозиции Армении, единственный кандидат на пост премьер-министра республики Никол Пашинян на заседании парламента.

    "Мы считаем Россию стратегическим союзником, наше движение не создает для этого угроз", - заявил он.

    "В случае выбора меня премьер-министром Армения останется членом ЕАЭС и ОДКБ. Это исходит из логики общенародного движения. Народ, требуя изменений во внутренней жизни и социально-экономической политике, не требовал и не требует внешнеполитических изменений", - добавил Н.Пашинян.

    По словам оппозиционера, наряду с этим, страна будет продолжать сотрудничество с Ираном, странами ЕС и США.

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