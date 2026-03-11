Никол Пашинян: Мир и сотрудничество являются лучшими гарантиями безопасности

Установленный мир с Азербайджаном дает Армении возможность для дальнейшего расширения сотрудничества с ЕС, в том числе, в области инфраструктурных проектов.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в Страсбурге, отвечая на вопросы журналистов.

"Когда мы говорим о безопасности, обычно люди понимают под этим оружие и боеприпасы, армию и спецслужбы, операции и так далее. И в течение очень долгого времени, в течение 30 лет, у нас было такое представление. В Армении тоже много говорят о гарантиях безопасности. Для меня сейчас очевидно, что единственной гарантией безопасности является мир, нет более надежной гарантии, чем мир", - сказал он, отвечая на вопрос о безопасности для Армении.

По его словам, второй уровень гарантии безопасности – это сотрудничество, взаимозависимость, экономическое сотрудничество и взаимная выгода.

Премьер Армении добавил, что сейчас у Армении имеется широкое военно-техническое сотрудничество с США и рядом европейских стран, чего никогда не было в прошлом.

"Тем не менее, в связи с изменением ситуации и пониманием того, что развитие армии обязанность любой суверенной страны, понимание безопасности меняется, становится более политическим и дипломатическим, а не военным. Поэтому армия для Армении не инструмент безопасности, а резерв, на случай, если вдруг основные инструменты мира - сотрудничество, взаимодействие и так далее - не сработают", - подчеркнул армянский премьер.