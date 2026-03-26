    Никол Пашинян: Армения к 2016 году исчерпала все ресурсы для отсрочки войны

    Никол Пашинян: Армения к 2016 году исчерпала все ресурсы для отсрочки войны

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до сентября 2020 года страна находилась не в состоянии мира, а замороженной войны.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил на заседании правительства в четверг.

    "У нас не было мира (до сентября 2020 года – ред.), у нас была замороженная война. У нас была отсрочка войны за счет нашего суверенитета, независимости, государственности, процветания, свободы и развития. К 2016 году все ресурсы для отсрочки войны уже были исчерпаны", - сказал Пашинян.

    По его словам, мир - это не только политическое, но и социально-психологическое понятие.

    "Я хотел бы зафиксировать и осудить все эти тенденции, цель которых - держать наших соотечественников, перемещенных из Карабаха, и армянский народ в целом в статусе беженцев. (…) Мир - это не просто договор, мир - это когда человек успокаивается. Нет ничего более жестокого и мучительного, чем ожидание. Но мы, как народ, живем с этим ожиданием уже более ста лет. Это имперская, антиармянская политика, согласно которой, не нужно успокаиваться, вы скоро возвратитесь, будет международное признание геноцида, и вы вернетесь в Ван, Муш, Киликию. Эта политика преследует две цели: первая - удерживать в армянском народе сознание беженцев, вторая - не допустить, чтобы Республика Армения состоялась как государство", - считает Пашинян.

    Премьер добавил, что, продолжая эти разговоры (о возвращении – ред.), "мы вступаем в конфликт со всеми вокруг нас".

    Никол Пашинян Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Paşinyan: Ermənistan 2016-cı ilə qədər bütün resurslarını müharibəni təxirə salmağa sərf etmişdi
    13:30

    Азербайджан сократил выручку от экспорта гранатов на 20%

    Бизнес
    13:26

    WSJ: Трамп готов ввести войска в Иран, но не спешит с таким решением

    Другие страны
    13:21

    Казуто Матсумото рассказал о своих впечатлениях от увиденного в Агдаме

    Карабах
    13:19

    Басант Садасиван: Темпы восстановления в Карабахе демонстрируют заметный прогресс

    Карабах
    13:13

    Константин Леорик: Масштабы строительства в Карабахе изменили облик региона

    Карабах
    13:13

    Трамп пригласил Мирзиёева на саммит G20 в Майами

    Другие страны
    13:10

    СМИ: Алиреза Тангсири убит в результате атаки Израиля

    Другие страны
    13:02

    Даррен Маклин: Темпы восстановительных работ в Карабахе впечатляют

    Карабах
    13:00

    Никол Пашинян: Армения к 2016 году исчерпала все ресурсы для отсрочки войны

    В регионе
    Лента новостей