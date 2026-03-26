Никол Пашинян: Армения к 2016 году исчерпала все ресурсы для отсрочки войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что до сентября 2020 года страна находилась не в состоянии мира, а замороженной войны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом Пашинян заявил на заседании правительства в четверг.

"У нас не было мира (до сентября 2020 года – ред.), у нас была замороженная война. У нас была отсрочка войны за счет нашего суверенитета, независимости, государственности, процветания, свободы и развития. К 2016 году все ресурсы для отсрочки войны уже были исчерпаны", - сказал Пашинян.

По его словам, мир - это не только политическое, но и социально-психологическое понятие.

"Я хотел бы зафиксировать и осудить все эти тенденции, цель которых - держать наших соотечественников, перемещенных из Карабаха, и армянский народ в целом в статусе беженцев. (…) Мир - это не просто договор, мир - это когда человек успокаивается. Нет ничего более жестокого и мучительного, чем ожидание. Но мы, как народ, живем с этим ожиданием уже более ста лет. Это имперская, антиармянская политика, согласно которой, не нужно успокаиваться, вы скоро возвратитесь, будет международное признание геноцида, и вы вернетесь в Ван, Муш, Киликию. Эта политика преследует две цели: первая - удерживать в армянском народе сознание беженцев, вторая - не допустить, чтобы Республика Армения состоялась как государство", - считает Пашинян.

Премьер добавил, что, продолжая эти разговоры (о возвращении – ред.), "мы вступаем в конфликт со всеми вокруг нас".