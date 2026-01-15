Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    NetBlocks: В Иране уже неделю нет интернета

    В регионе
    • 15 января, 2026
    • 23:26
    NetBlocks: В Иране уже неделю нет интернета

    В Иране на протяжении недели полностью отсутствует интернет-соединение.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении международной службы мониторинга NetBlocks.

    Согласно информации, целью этих действий иранского правительства является сокрытие от мировой общественности методов подавления силами безопасности протестов в стране.

    Отметим, что ранее в интернете были распространены кадры, свидетельствующие о применении насилия к демонстрантам в Иране. Точное число погибших при столкновениях правоохранителей и протестующих до сих пор официально не раскрывается.

    "NetBlocks": İranda bir həftədir internet yoxdur

