NetBlocks: В Иране уже неделю нет интернета
В регионе
- 15 января, 2026
- 23:26
В Иране на протяжении недели полностью отсутствует интернет-соединение.
Как передает Report, об этом говорится в сообщении международной службы мониторинга NetBlocks.
Согласно информации, целью этих действий иранского правительства является сокрытие от мировой общественности методов подавления силами безопасности протестов в стране.
Отметим, что ранее в интернете были распространены кадры, свидетельствующие о применении насилия к демонстрантам в Иране. Точное число погибших при столкновениях правоохранителей и протестующих до сих пор официально не раскрывается.
