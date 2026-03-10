Баку и Астана готовятся подписать соглашение о развитии ТМТМ

Азербайджан и Казахстан в ближайшее время планируют подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

По информации министерства, стороны уже завершили разработку проекта соглашения. Его подписание направлено на повышение институционального статуса ТМТМ.

В ведомстве отдельно подчеркнули роль Азербайджана как ключевого звена маршрута, обеспечивающего транзит грузов через Каспийское море и далее в направлении Турции и европейских рынков.

Отмечается, что в рамках развития торгового флота на верфи Baku Shipyard размещен заказ на строительство двух контейнеровозов, завершение которого запланировано на 2027 год. В тот же период ожидается поставка еще шести универсальных сухогрузов для работы на Каспийском направлении.

В министерстве добавили, что страны-участницы продолжат совместную работу по увеличению пропускной способности ТМТМ и повышению его привлекательности для международных грузоотправителей.