Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Баку и Астана готовятся подписать соглашение о развитии ТМТМ

    Инфраструктура
    • 10 марта, 2026
    • 11:54
    Баку и Астана готовятся подписать соглашение о развитии ТМТМ

    Азербайджан и Казахстан в ближайшее время планируют подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ).

    Об этом сообщает казахстанское бюро Report со ссылкой на Министерство транспорта Казахстана.

    По информации министерства, стороны уже завершили разработку проекта соглашения. Его подписание направлено на повышение институционального статуса ТМТМ.

    В ведомстве отдельно подчеркнули роль Азербайджана как ключевого звена маршрута, обеспечивающего транзит грузов через Каспийское море и далее в направлении Турции и европейских рынков.

    Отмечается, что в рамках развития торгового флота на верфи Baku Shipyard размещен заказ на строительство двух контейнеровозов, завершение которого запланировано на 2027 год. В тот же период ожидается поставка еще шести универсальных сухогрузов для работы на Каспийском направлении.

    В министерстве добавили, что страны-участницы продолжат совместную работу по увеличению пропускной способности ТМТМ и повышению его привлекательности для международных грузоотправителей.

    Транскаспийский международный транспортный маршрут Казахстан Межправительственное соглашение
    Bakı və Astana Orta Dəhlizin inkişafına dair saziş imzalamağa hazırlaşır
    Baku and Astana preparing to sign agreement on TITR development
    Ты - Король

    Последние новости

    12:46

    Казначейские органы Азербайджана исполнили 147 тыс. платежных поручений за два месяца

    Финансы
    12:46

    Венгрия запретила экспорт нефти, бензина и дизтоплива

    Другие страны
    12:44

    СВР Армении: Зафиксированы случаи вмешательства сил за рубежом в избирательные процессы в стране

    В регионе
    12:43

    Кавелашвили и глава ПА ОБСЕ обсудили текущие политические процессы в Грузии

    В регионе
    12:40

    Президент Азербайджана утвердил переход на учет застрахованных по FIN-коду

    Внутренняя политика
    12:36

    Девлет Бахчалы: Турция - это не та страна, по которой кто угодно может запускать ракеты

    В регионе
    12:35

    Маттарелла на этой неделе проведет заседание Высшего совета обороны Италии

    Другие страны
    12:34

    Антимонопольное агентство проверяет деятельность ГААДА

    Бизнес
    12:31

    Швеция выделит $7,8 млн на поддержку женщин в Украине

    Другие страны
    Лента новостей