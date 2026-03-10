İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    Bakı və Astana Orta Dəhlizin inkişafına dair saziş imzalamağa hazırlaşır

    İnfrastruktur
    • 10 mart, 2026
    • 12:28
    Bakı və Astana Orta Dəhlizin inkişafına dair saziş imzalamağa hazırlaşır

    Azərbaycan və Qazaxıstan tezliklə Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutunun (TBNM, Orta Dəhliz) inkişafı üzrə əməkdaşlıq haqqında hökumətlərarası saziş imzalamağı planlaşdırırlar.

    Bu barədə "Report"un Qazaxıstan bürosu ölkənin Nəqliyyat Nazirliyinə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, tərəflər artıq saziş layihəsinin hazırlanmasını başa çatdırıblar. Onun imzalanmasında məqsəd TBNM-in institusional statusunun artırılmasıdır.

    Nazirlikdə yüklərin Xəzər dənizi vasitəsilə və daha sonra Türkiyə və Avropa bazarları istiqamətində tranzitini təmin edən Azərbaycanın bu marşrutun əsas həlqəsi kimi rolu xüsusi vurğulanıb.

    Qeyd olunur ki, ticarət donanmasının inkişafı çərçivəsində "Baku Shipyard" gəmiqayırma zavoduna iki konteyner gəmisinin inşası üçün sifariş verilib və onların tamamlanması 2027-ci ilə planlaşdırılıb. Həmin dövrdə Xəzər istiqamətində fəaliyyət göstərəcək daha 6 universal quru yük gəmisinin tədarükü gözlənilir.

    Nazirlikdə əlavə ediblər ki, iştirakçı ölkələr TBNM-in ötürmə qabiliyyətinin və beynəlxalq yükgöndərənlər üçün cəlbediciliyinin artırılması istiqamətində birgə işi davam etdirəcəklər.

    Баку и Астана готовятся подписать соглашение о развитии ТМТМ
    Baku and Astana preparing to sign agreement on TITR development

