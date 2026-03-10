Завтра в регионах Азербайджана ожидаются осадки

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, будет преобладать юго-восточный ветер, в ночь с 10 на 11 марта и утром в некоторых местах вероятен моросящий дождь.

Температура воздуха ночью составит 3-6°, днем 7-11° тепла. Атмосферное давление понизится с 779 мм до 776 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-80%, днем 60-65%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных районах - снег. Днем осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах временами будет туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, в высокогорных районах 10-15° мороза, днем 0-5° мороза.