Нетанияху отправляется на седьмую встречу с Путиным после начала российской операции в Сирии

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Баку. 29 января. REPORT.AZ/ 29 января состоится очередной визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетанияху в Москву, где пройдут его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

В этой поездке его сопровождают министр экологии и по делам Иерусалима, член узкого военно-политического кабинета Зеэв Элькин и глава военной разведки (АМАН) Герци Галеви.

Предполагается, что визит продлится всего пять часов. Помимо переговоров с Путиным, запланировано участие Нетанияху и Путина в открытии выставки "Собибор: победившие смерть" в Еврейском музее и центре толерантности.

Сам Биньямин Нетанияху накануне поездки в Москву сообщил, что темой обсуждения станут региональные проблемы с упором на координацию действий ЦАХАЛа и российских военных в Сирии. "Кроме того, будут обсуждаться другие вопросы, имеющие большое значение для безопасности Израиля", – добавил он.

Нынешняя встреча Путина и Нетанияху будет седьмой с сентября 2015-го, когда Россия начала военную операцию в Сирии, поддержав Башара Асада и закрепившись на военных базах в Хмеймиме и Тартусе. Предыдущая встреча лидеров России и Израиля проходила в Сочи в августе 2017 года.