Нетаньяху заявил о готовности Израиля наращивать удары по целям Ирана в Сирии

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Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Израиль ради предотвращения военного закрепления Ирана в Сирии готов наращивать атаки на иранские объекты в соседней стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в воскресенье премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Израиль [в ночь на субботу] нанес удар по иранскому складу с оружием в международном аэропорту Дамаска, это отражает нашу решимость предотвратить военное закрепление Ирана в Сирии. При необходимости мы готовы интенсифицировать такие атаки", - сказал премьер, чьи высказывания распространила его канцелярия.