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Несколько человек задержаны по делу о гибели рабочих фабрики в России

Несколько человек задержаны по делу о гибели рабочих фабрики в России Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по делу о гибели рабочих в результате обрушения цеха
В регионе
21 февраля 2021 г. 07:29
Несколько человек задержаны по делу о гибели рабочих фабрики в России

Четверо сотрудников руководства Норильской обогатительной фабрики и компании-подрядчика задержаны по делу о гибели рабочих в результате обрушения цеха.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета (СК).

В рамках расследования были задержаны глава отдела по техническому надзору, главный инженер и начальник дробильного цеха фабрики, а также сотрудник ремонтно-строительного треста "Норильскникельремонт", ответственный за допуск к работам.

По версии следствия, дефекты, которые могли привести к обрушению, были выявлены еще в 2018 году. При этом строительно-ремонтных работы не были начаты своевременно из-за бездействия подозреваемых.

Ремонт начался лишь в феврале 2021 года, при этом работы велись без каких-либо разрешительных документов и проектно-технической документации, отмечает СК.

Следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

Отметим, что в ночь на 20 февраля на Норильской обогатительной фабрике в дробильном цеху произошло обрушение. В результате произошедшего погибли трое человек, еще пятеро были госпитализированы. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada fabrik işçilərinin ölümü ilə bağlı iş üzrə bir neçə nəfər saxlanıldı

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