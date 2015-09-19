Несколько военных уволены из-за гибели 4 солдат на Каспии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Ряд военных освобождены от своих должностей после того, как четверо казахстанских военнослужащих утонули во время учений на Каспийском море. Как сообщает Report со ссылкой на СМИ Казахстана, об этом заявили в пресс-службе министерства обороны Казахстана.

При проведении учений "Центр-2015" 18 сентября в городе Актау при выполнении эпизода "высадка морского десанта и блокировка плацдарма" в море вышли шесть единиц БТР-80 и 52 военнослужащих. Из-за сильного порыва ветра и поднявшейся высокой волны утонуло четыре единицы БТР-80, две единицы техники вышли своим ходом на берег. Утонули четверо казахстанских военнослужащих срочной службы. Начато досудебное расследование по статье "халатное отношение к службе, повлекшее тяжкие последствия".

По информации пресс-службы, в субботу на место происшествия прибыл министр обороны Казахстана Имангали Тасмагамбетов.

"По результатам работы и предварительного расследования министром принято решение об отстранении от должности и ходатайство о снятии с должности командующего регионального командования (РгК) "Запад" полковника Мурата Нугманова, а также освободить от должности первого заместителя командующего РгК "Запад" – начальника штаба полковника Ризата Колпашева, заместителя командующего РгК "Запад" по боевой подготовке полковника Мергена Капашева, командира бригады морской пехоты подполковника Ербулата Толыкбаева", — говорится в сообщении.

Отмечается, что дальнейшую их ответственность определит судебный орган по результатам следственных мероприятий, проводимых военной прокуратурой.