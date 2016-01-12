Несколько десятков рейсов отменены в аэропортах Москвы

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Более 50 авиарейсов отменены в аэропортах Москвы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующая информация отображается на онлайн-табло Домодедова, Внукова и Шереметьева.

В Шереметьеве отменено 16 рейсов, в Домодедове - 11, во Внукове - 4, задерживаются прилеты и вылеты более 20 рейсов.

По данным Гидрометцентра, днем 12 января в Москве ожидается сильный снегопад с метелью и порывистым ветром, может выпасть от 7 до 10, а местами и до 15 см снега.