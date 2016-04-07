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    Неполное признание от главного военного врача Армении: Некоторым военнослужащим ампутировали обе ноги

    Хачатурян не назвал точного количества раненых

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "На данный момент в Центральном клиническом военном госпитале министерства обороны Армении в Ереване проходят лечение 32 раненых". 

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил начальник медицинского управления министерства обороны Армении, полковник Камо Хачатурян.

    По его словам, в госпитале в основном лечатся раненые военнослужащие средней, тяжелой и среднетяжелой степени тяжести: "До сих пор у 4 военнослужащих ампутированы конечности. Некоторые из них потеряли обе ноги". 

    Не называя точного количества раненых, К.Хачатурян добавил, что остальная часть раненых помещена в госпиталях в гарнизонах Армении.

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