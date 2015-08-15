Неизвестный сообщил по телефону о бомбе в посольстве США в Армении

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Посольство США в Ереване проверяют после поступления информации о якобы заложенном в диппредставительстве взрывном устройстве, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

В субботу, "в 12:48 по местному времени поступил сигнал о том, что в посольстве США в Армении заложено взрывное устройство, и необходима помощь спасателей", отметили в МЧС Армении.

На место отправился спасательный отряд, оперативная группа и пожарный расчет, подчеркнули в МЧС. Работы по поиску взрывчатки продолжаются, указал источник.

Посольство США находится у въезда в Ереван со стороны международного аэропорта Звартноц. Территория диппредставительства тщательно охраняется американскими морскими пехотинцами.