Неизвестный обстрелял из гранатомёта здание строительной компании в Киеве

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В украинской столице из ручного противотанкового гранатомёта было обстреляно здание строительной компании «Киевгорстрой».

Как передает Report, об этом информирует «Громадське».

Отмечается, что неизвестные стреляли в отдел продаж компании.

По данным телеканала, через дорогу от здания был найден тубус от гранатомёта. На нём спилены номера, в связи с чем происхождение гранатомёта установить невозможно, отмечает СМИ.

В Печерском отделе полиции заявили, что сообщение о взрыве поступило около 02:00. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа.