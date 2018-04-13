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    Неизвестный обстрелял из гранатомёта здание строительной компании в Киеве

    На нём спилены номера, в связи с чем происхождение гранатомёта установить невозможно

    Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ В украинской столице из ручного противотанкового гранатомёта было обстреляно здание строительной компании «Киевгорстрой».

    Как передает Report, об этом информирует «Громадське».

    Отмечается, что неизвестные стреляли в отдел продаж компании.

    По данным телеканала, через дорогу от здания был найден тубус от гранатомёта. На нём спилены номера, в связи с чем происхождение гранатомёта установить невозможно, отмечает СМИ.

    В Печерском отделе полиции заявили, что сообщение о взрыве поступило около 02:00. На место происшествия была направлена оперативно-следственная группа. 

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